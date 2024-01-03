Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса

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В поселке Петропавловка Воронежской области восстановили систему теплоснабжения после случившегося схода боеприпаса. Об этом заявил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов через социальную сеть «ВКонтакте».
«В настоящее время электроснабжение, газ и тепло в Петропавловке восстановлены», — отметил он.По его словам, жителей временно разместили в пансионате «Коротоякский» и у родственников. Хорошилов обещал предоставить всем необходимую помощь. Он также сообщил, что на месте происшествия работают представители администрации района, поселения Петропавловка и все службы быстрого реагирования.
В этих домах могут быть повреждены несущие конструкции, оконные рамы и крыши. Некоторых жителей поселка Петропавловка временно перевезли в специальные центры для временного проживания.
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Артем Кузьмин