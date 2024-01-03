Губернатор Старовойт: Из-за атаки ВСУ в Курской области повреждена подстанция

Украинские власти и средства массовой информации не предприняли никаких шагов, чтобы мобилизация в стране прошла спокойно, без актов насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.