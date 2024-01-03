Губернатор Старовойт: Из-за атаки ВСУ в Курской области повреждена подстанция

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Железногорском районе Курской области в результате воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получила подстанция. В результате жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без электричества.
В самом Железногорске из-за скачка напряжения и последовавшего следом гидроудара произошёл прорыв теплотрассы. Без отопления остались жители 17-ти многоквартирных домов в одном из микрорайонов. Последствия террористической атаки устраняются. По поручению губернатора области на место выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Александр Мулевин.
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