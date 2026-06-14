Четыре человека пострадали при крушении вертолета в США

14 июня 2026, 04:32

Фото: istockphoto/RobsonPL

В аэропорту Норт‑Перри города Пемброк‑Пайнс произошло крушение вертолёта Robinson R44. В результате авиакатастрофы пострадали четыре человека, передает телеканал NBC6.