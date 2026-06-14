Четыре человека пострадали при крушении вертолета в США
В аэропорту Норт‑Перри города Пемброк‑Пайнс произошло крушение вертолёта Robinson R44. В результате авиакатастрофы пострадали четыре человека, передает телеканал NBC6.
Авария случилась в субботу при вылете из аэропорта. Согласно имеющимся данным, борт успешно поднялся в воздух, но вскоре перевернулся и врезался в самолёт, припаркованный неподалёку.
К моменту прибытия экстренных служб пилот и пассажиры смогли самостоятельно покинуть вертолёт. Пострадавших доставили в региональную больницу, угрозы для их жизни нет.
Власти назначили расследование для установления причин происшествия. Специалисты изучат все обстоятельства крушения, включая технические параметры воздушного судна и условия полёта.
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