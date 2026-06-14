Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в собственном доме
Группа вооружённых преступников проникла в дом главы мексиканского муниципалитета Хоэля Анхеля Браво Мартинеса и застрелила его. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на губернатора штата Оахака Саломона Хару.
Инцидент произошел в регионе Миштека. В своем посте в соцсети X чиновник решительно осудил убийство. Организаторов и исполнителей расправы он назвал трусами. Губернатор также заявил, что поручил оказать всю необходимую помощь прокуратуре в расследовании этого преступления.
Ранее вооруженное нападение на госслужащего произошло в Гаити на фоне противостояния властей с альянсом «Вив Ансанм». Там преступники похитили главу аппарата министерства обороны страны Джеймса Боярда.
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