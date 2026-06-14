Водитель иномарки погиб в аварии с поездом под Хабаровском
Накануне около 23:16 на железнодорожном переезде в посёлке Дормидонтовка (Хабаровский край) легковой автомобиль Lexus столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По данным следствия, водитель двигался по маршруту от улицы Шоссейной в сторону Пашина. Он нарушил требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и выехал на пути на запрещающий сигнал семафора.
Поезд не смог затормозить и протаранил Lexus, в результате чего водитель машины погиб на месте. Кроме того, в салоне внедорожника находились трое пассажиров, их госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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