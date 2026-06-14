Водитель иномарки погиб в аварии с поездом под Хабаровском

14 июня 2026, 03:35

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Накануне около 23:16 на железнодорожном переезде в посёлке Дормидонтовка (Хабаровский край) легковой автомобиль Lexus столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.