Организаторы аттракциона в Бразилии забыли про трос и сбросили женщину с обрыва
Молодая женщина погибла на роуп-джампинге в Бразилии. Организаторы аттракциона забыли надеть на неё страховочное снаряжение, передает канал G1.
Инцидент произошёл в субботу в штате Сан‑Паулу. На опубликованной изданием видеозаписи запечатлен момент трагедии. Несколько поднимают девушку на руки, несут к краю платформы и сбрасывают в пропасть. На погибшей был только шлем. В момент броска слышны крики очевидцев: «Канат, канат!» — в это время он лежал на земле и не был закреплен на участнице прыжка.
В настоящее время правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, трагедия стала результатом грубой халатности персонала, отвечавшего за безопасность аттракциона.
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