Четыре человека пострадали при взрыве в кафе в Белоруссии

28 февраля 2026, 16:28

В Белоруссии при взрыве в строящемся кафе пострадали четверо рабочих

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв в строящемся здании кафе произошел в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.