Четыре человека пострадали при взрыве в кафе в Белоруссии

В Белоруссии при взрыве в строящемся кафе пострадали четверо рабочих
Фото: iStock/RamonCast

Взрыв в строящемся здании кафе произошел в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.



Инцидент произошел около 13:00 на проспекте Революции в городе Борисов Минской области. Предварительно, пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтными работами по утеплению здания.

На место оперативно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники ведомства вместе с представителями МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз осматривают помещения и прилегающую территорию.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из основных — взрыв мог произойти из-за накопления газовоздушной смеси в результате утечки использовавшихся при строительстве баллонов.

