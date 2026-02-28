Четыре человека пострадали при взрыве в кафе в Белоруссии
Взрыв в строящемся здании кафе произошел в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.
Инцидент произошел около 13:00 на проспекте Революции в городе Борисов Минской области. Предварительно, пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтными работами по утеплению здания.
На место оперативно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники ведомства вместе с представителями МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз осматривают помещения и прилегающую территорию.
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из основных — взрыв мог произойти из-за накопления газовоздушной смеси в результате утечки использовавшихся при строительстве баллонов.
Читайте также: