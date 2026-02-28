В США обезьяна камнем разбила вольер и напала на дразнивших ее посетителей
Обезьяна Бонобо из зоопарка Мемфиса в США разбила стекло вольера после того, как они его стали дразнить посетители. Об этом пишет People.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как группа из трех обезьян подходит к стеклу. Одна из них хватает предмет, похожий на комок сена, и бьет им по стеклу, после чего на нем появляется большая трещина. На заднем плане слышны крики посетителей.
Сотрудники зоопарка отметили, что животное не пыталось сбежать, никто не пострадал. По их словам, Бонобо не понравились кривляющиеся люди.
В администрации учреждения заявили, что некорректное поведение на выставках не только вредит имуществу, но и влияет на благополучие животных. Посетителей призвали вести себя уважительно при посещении зоопарка. Бонобо перевели в другой вольер, а поврежденный закрыли на длительный ремонт.
