Двухлетняя девочка обварила ноги кипятком в детсаду Перми
Ребенок обварил ноги во время купания в одном из детских садов Перми. Об этом сообщает perm.kp.ru со ссылкой на знакомую матери пострадавшей.
Инцидент произошел в середине февраля в ясельной группе. Помощница воспитателя посадила двухлетнюю девочку в ванну и включила воду, не проверив ее температуру. Из лейки полился кипяток, ребенок пожаловался на боль, но сотрудница вовремя не среагировала. В результате дошкольница получила ожоги ступней второй степени и попала в больницу.
Персонал оперативно оказал первую помощь, вызвал скорую и сообщил родителям о случившемся. Департамент образования провел проверку и признал причиной произошедшего халатность помощницы воспитателя — ее привлекли к дисциплинарной ответственности.
После инцидента в детсаду изменили порядок процедур: теперь детей будут мыть с использованием отдельной емкости, а не из лейки душа.
Читайте также: