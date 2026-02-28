Снег обрушил кровлю жилого дома в российском регионе
В Княгинино Нижегородской области обрушилась крыша жилого дома на улице Октябрьской. Об этом пишет «МК».
В двухэтажном здании кровля не выдержала нагрузку из‑за обильных осадков и скопившегося снега. По предварительной информации, пострадавших среди жильцов нет.
Как выяснилось, уборку снега с крыши должен был выполнять подрядчик. Однако по неизвестным причинам рабочие приступили к работам лишь после происшествия — теперь вместо профилактической очистки они занимаются демонтажом обрушившейся конструкции.
Жители отмечают, что ситуация могла закончиться трагедией, если бы в момент обвала кто-то находился рядом с домом или под козырьком. Жертв удалось избежать, но случившееся вызвало вопросы к качеству обслуживания и своевременности реагирования.
В администрации города комментируют инцидент с осторожностью, указывая на аномально большое количество осадков в этом сезоне, из-за чего нагрузка на конструкции существенно выросла. При этом причины, по которым подрядчик не принял меры заранее, пока не называются.
Сейчас на месте работают коммунальные службы — разбирают остатки кровли и расчищают территорию. Жильцам пообещали восстановить крышу в ближайшее время. Параллельно предстоит выяснить, почему снег начали убирать только после обрушения и привлекут ли кого-то к ответственности.
Читайте также: