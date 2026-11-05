Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом в Магаданской области
В Магаданской области правоохранители выясняют детали дорожно‑транспортного происшествия, в котором получили травмы четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Инцидент случился вечером 4 ноября на 1807‑м километре федеральной трассы «Колыма». О ДТП сообщили в дежурную часть отделения МВД России «Хасынское».
По предварительным данным, авария произошла из‑за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части. 58‑летний водитель микроавтобуса «Тойота-Региус» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда-Фит». От удара иномарку отбросило на минивэн, который двигался следом за «Тойотой».
В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Предварительно установлено, что микроавтобус использовался водителем в личных целях — услуги по перевозке пассажиров он не оказывал.
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