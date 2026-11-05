В Таиланде мужчина отрезал пенис новому возлюбленному бывшей жены
В Таиланде полиция задержала мужчину, совершившего жестокое преступление против нового партнёра своей бывшей супруги. По данным издания The Thaiger, он лишил потерпевшего полового органа.
Трагедия разыгралась поздним вечером 1 ноября в провинции Чаченгсау. 58‑летний Чатуронг прибыл из провинции Накхонратчасима к дому 30‑летней бывшей жены Чантимы. Он проник в её комнату и, дождавшись возвращения женщины вместе с 55‑летним Нимитом, напал на соперника. Сначала Чатуронг избил Нимита деревянной дубинкой, затем нанёс несколько ножевых ранений, после чего отрезал ему пенис и выбросил его на улицу. Медики оказались бессильны — мужчина скончался.
По словам Чантимы, она рассталась с Чатуронгом за два месяца до знакомства с Нимитом. Сам задержанный настаивает, что супруга ещё до официального разрыва начала отношения с другим мужчиной — якобы он лично застал их вместе. Кроме того, Чатуронг признался, что ранее применял к Чантиме физическое насилие, а она в ответ обещала прекратить связь с Нимитом. В настоящее время следственные органы выясняют все детали случившегося.
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