Массовая авария с автобусом и восемью машинами случилась в Пермском крае
В Соликамске (Пермский край) случилось рейсовый автобус «ПАЗ» столкнулся сразу с восемью легковыми машинами. Авария произошла на улице Всеобуча в Соликамском муниципальном округе.
По данным пресс‑службы ГУ МЧС по региону, в происшествии никто не погиб, но двое человек, в том числе ребёнок, получили травмы. Обоих пострадвших экстренно госпитализировали.
Для устранения последствий аварии задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники уполномоченных органов.
Ранее в Петербурге произошла смертельная авария, в которой погибла пенсионерка. 81-летнюю женщину отбросило на несколько метров после контакта с транспортным средством.
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