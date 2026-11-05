Жителя США хотели судить по статье о тяжком преступление из-за жеста пальцем

05 ноября 2026, 01:54

В США мужчину задержали за жест стрельбы «пальцем-пистолетом»

Фото: iStock/Tverdohlib

Возле Белого дома бойцы Национальной гвардии США задержали мужчину, который демонстрировал жест «пальца‑пистолета» в сторону их транспортного средства. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.