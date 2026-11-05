Жителя США хотели судить по статье о тяжком преступление из-за жеста пальцем
Возле Белого дома бойцы Национальной гвардии США задержали мужчину, который демонстрировал жест «пальца‑пистолета» в сторону их транспортного средства. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Инцидент случился 2 ноября примерно в 17:00. По данным протокола, 28-летний Уильям Джонатан Кларк держал в одной руке телефон, а второй рукой изображал стрельбу, направляя условный «пистолет» на микроавтобус, где находился военнослужащий. Заметив это, боец нацгвардии, сидевший за рулём, сообщил о ситуации, после чего другие силовики задержали Кларка и удерживали его до прибытия полиции.
Первоначально мужчине вменяли угрозы и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Однако 3 ноября в обвинительном акте федеральной прокуратуры формулировки смягчили: в итоге Кларку инкриминируют простое запугивание в отношении военнослужащего Мозеса Мунро Лванги, которое не классифицируется как тяжкое преступление.
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