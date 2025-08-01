Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Воронежской области

01 августа 2025, 11:14

На трассе Семилуки — Землянск в автоаварии пострадали 4 человека

Фото: iStock/conejota

Вечером 31 июля на трассе Семилуки — Землянск в Семилукском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.