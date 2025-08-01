Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Воронежской области
Вечером 31 июля на трассе Семилуки — Землянск в Семилукском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, 32-летний мужчина из Кировского района, управляя грузовым автомобилем Renault Magnum с прицепом, создал помехи при выполнении разворота. В прицеп фуры врезались два автомобиля: Volkswagen Polo под управлением 30-летнего жителя Курской области и Chevrolet Niva, за рулём которого находился 61-летний житель Семилукского района.
Травмы различной степени тяжести получили водители легковых машин и их пассажиры — 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Все они были госпитализированы.
Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.
Читайте также: