В Академгородке Новосибирска загорелось здание института прикладной физики
В новосибирском Академгородке произошло возгорание в здании Института прикладной физики, сообщили региональное управление МЧС.
Пожар вспыхнул в кирпичном четырёхэтажном складе на улице Арбузова. Первые пожарные расчёты прибыли на место уже через 5 минут после вызова. В тушении участвуют 47 человек и 15 единиц техники МЧС России.
Институт прикладной физики занимается разработкой и производством оборудования для военных и гражданских нужд. На данный момент данных о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошёл в бизнес-центре «Квадрат» на Верейской улице в Москве. Возгорание было в стрелковом комплексе, плотный дым был виден со стороны третьего этажа.
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