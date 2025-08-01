В Тырныаузе сняли на видео селевой поток, из-за экстренно эвакуируют жителей
В самом высокогорном городе России Тырныаузе началась экстренная эвакуация жителей из-за схода селевого потока с реки Герхан-Суу. Очевидцы сняли на видео происходящее в населенном пункте.
Как сообщает telegram-канал Mash, сейчас есть угроза новых сходов. Жителей и туристов Эльбрусского района и Тырныауза призвали покидать опасные районы. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии рекомендует тем, у кого билеты на 1–3 августа, уехать как можно скорее.
На данный момент спецслужбы эвакуировали свыше одной тысячи человек. Для размещения жителей были открыты временные пункты в школах сел Былым и Кенделен, а еще в лицее самого Тырныауза.
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