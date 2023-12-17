Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы

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Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что автобус врезался в столб на месте пересечения Веерной и Матвеевской улиц. Как стало известно, пострадали четыре человека, их госпитализировали.
Позже в Госавтоинспекции уточнили, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на светофорный объект. На месте аварии работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная».
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Позже в Госавтоинспекции уточнили, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на светофорный объект. На месте аварии работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
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Екатерина Коршунова