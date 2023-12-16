Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava

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Возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратов. Из заведения самостоятельно эвакуировались порядка 150 человек.
Данные о пострадавших не сообщаются. На месте работают сотрудники спасательной службы.
Напомним, пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.
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Данные о пострадавших не сообщаются. На месте работают сотрудники спасательной службы.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.
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Екатерина Коршунова