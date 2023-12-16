СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

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Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Отмечается, что шестеро из них уже находятся на допросе.
Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.
Примечательно, что более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого. На данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России. Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.
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Екатерина Коршунова