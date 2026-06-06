Четыре человека пострадали в массовой аварии под Петербургом
Во Всеволожском район Ленинградской области столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по региону.
ДТП случилось на 22‑м километре КАД неподалеку от деревни Порошкино. По предварительным данным, виновником аварии стал 27‑летний водитель фургона «Джак». Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди кроссовер «Джетур X70» китайского производства. От силы полученного удара он непроизвольно продолжил движение и столкнулся с ехавшим перед ним «Мерседес‑Бенц». Тот, в свою очередь, задел еще один автомобиль.
В результате аварии травмы получили четыре человека. Среди пострадавших — водители фургона и кроссовера, а также двое пассажиров «Джетура», в том числе несовершеннолетняя девочка. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося ДТП.
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