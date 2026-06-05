Турецкое судно атаковали в Черном море

05 июня 2026, 22:43

NTV: При атаке турецкого судна в Черном море 4 человека пострадали, один погиб

Фото: istockphoto/naumoid

В результате нападения на турецкое рыболовецкое судно в Черном море один человек погиб и еще четверо получили ранения. Судно «Duru 67» получило серьезные повреждения и затонуло, сообщает NTV со ссылкой на МВД Турции.