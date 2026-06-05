Турецкое судно атаковали в Черном море
В результате нападения на турецкое рыболовецкое судно в Черном море один человек погиб и еще четверо получили ранения. Судно «Duru 67» получило серьезные повреждения и затонуло, сообщает NTV со ссылкой на МВД Турции.
Спасательную операцию провел корабль «Burak Kaya». Пострадавших и тело погибшего передали турецкой береговой охране для доставки в порт Инеболу. Подробности о том, кто осуществил атаку, не уточняются.
Ранее американские военные нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана, писал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса. В CENTCOM заявили, что действовали в целях самообороны для защиты своих войск от угроз со стороны иранских вооруженных сил.
Целями стали пусковые ракетные установки и иранские катера, которые, по данным США, пытались устанавливать мины. Как уточнила журналистка Дженнифер Гриффин, удары завершились. Уничтожило две лодки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе города Бендер-Аббас, а также одну ракетную площадку.
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