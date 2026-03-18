Достижения.рф

«Иногда до пяти раз в день»: школьник обвинил педагога в систематических изнасилованиях

Фото: iStock/kieferpix

32‑летнюю учительницу начальной школы в городе Спокан (штат Вашингтон) обвиняют в систематическом сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. Об этом пишет New York Post.



По данным следствия, педагог в течение нескольких месяцев злоупотребляла своим служебным положением и совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. Как рассказал сам ребенок полиции, эпизоды насилия происходили почти ежедневно — «иногда до пяти раз в день».

История стала достоянием общественности после того, как родственники мальчика обратились в правоохранительные органы. Руководство школы оперативно передало всю имеющуюся информацию в полицию.

Сразу после начала проверки женщину отстранили от работы, а впоследствии задержали. Ей предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за тяжкие преступления против несовершеннолетнего.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0