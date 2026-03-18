«Иногда до пяти раз в день»: школьник обвинил педагога в систематических изнасилованиях
32‑летнюю учительницу начальной школы в городе Спокан (штат Вашингтон) обвиняют в систематическом сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. Об этом пишет New York Post.
По данным следствия, педагог в течение нескольких месяцев злоупотребляла своим служебным положением и совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. Как рассказал сам ребенок полиции, эпизоды насилия происходили почти ежедневно — «иногда до пяти раз в день».
История стала достоянием общественности после того, как родственники мальчика обратились в правоохранительные органы. Руководство школы оперативно передало всю имеющуюся информацию в полицию.
Сразу после начала проверки женщину отстранили от работы, а впоследствии задержали. Ей предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за тяжкие преступления против несовершеннолетнего.
Читайте также: