В Нью-Йорке мужчину с застрявшей в поезде сумкой протащило до конца платформы
В бруклинском метро 57‑летний мужчина погиб после того, как его сумка застряла в дверях поезда, который уже начал движение. Об этом сообщает NBC.
По предварительной версии, которую сейчас проверяют следователи, мужчина мог обмотать ручку сумки вокруг запястья, поэтому у него не получилось вовремя освободиться. Как пояснил источник телеканала, после закрытия дверей ручная кладь оказалась зажата между створками. Поскольку пассажир, вероятно, продолжал держаться за неё, его потащило вслед за поездом.
Мужчину волокло за составом до конца платформы, после чего он врезался в стену и упал на железнодорожные пути. Сотрудники полиции Нью‑Йорка сообщили, что пострадавшего обнаружили без признаков жизни.
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