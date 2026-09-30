Взрыв прогремел в Калининском районе Петербурга
В Калининском районе Санкт‑Петербурга сгорела двухкомнатная квартира на улице Комсомола. Причиной ЧП стал взрыв аккумулятора от электротранспорта: батарея от мопеда, оставленная на подзарядке, сдетонировала ночью.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, звонок в дежурную часть поступил 29 сентября в 23:20. Очаг пожара располагался на первом этаже здания. По свидетельствам очевидцев, пламя вспыхнуло практически сразу после взрыва батареи.
В момент происшествия в квартире находились женщина и трое её детей. Серьёзные ожоги получили 23‑летний молодой человек (владелец мопеда) и его 11‑летняя сестра. Кроме того, ещё двое жильцов с верхних этажей пострадали из‑за отравления угарным газом.
Для ликвидации огня на место прибыли 30 сотрудников МЧС, задействовано шесть единиц спецтехники. Сейчас по факту пожара проводится проверка: дознаватели выясняют все детали и обстоятельства случившегося.
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