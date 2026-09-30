Взрыв прогремел в Калининском районе Петербурга

30 сентября 2026, 02:14

Два человека пострадали при взрыве аккумулятора в петербургской квартире

Фото: iStock/Standart

В Калининском районе Санкт‑Петербурга сгорела двухкомнатная квартира на улице Комсомола. Причиной ЧП стал взрыв аккумулятора от электротранспорта: батарея от мопеда, оставленная на подзарядке, сдетонировала ночью.