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Взрыв прогремел в Калининском районе Петербурга

Два человека пострадали при взрыве аккумулятора в петербургской квартире
Фото: iStock/Standart

В Калининском районе Санкт‑Петербурга сгорела двухкомнатная квартира на улице Комсомола. Причиной ЧП стал взрыв аккумулятора от электротранспорта: батарея от мопеда, оставленная на подзарядке, сдетонировала ночью.



Как сообщили в региональном управлении МЧС, звонок в дежурную часть поступил 29 сентября в 23:20. Очаг пожара располагался на первом этаже здания. По свидетельствам очевидцев, пламя вспыхнуло практически сразу после взрыва батареи.

В момент происшествия в квартире находились женщина и трое её детей. Серьёзные ожоги получили 23‑летний молодой человек (владелец мопеда) и его 11‑летняя сестра. Кроме того, ещё двое жильцов с верхних этажей пострадали из‑за отравления угарным газом.

Для ликвидации огня на место прибыли 30 сотрудников МЧС, задействовано шесть единиц спецтехники. Сейчас по факту пожара проводится проверка: дознаватели выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Александр Огарёв

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