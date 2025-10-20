Четыре человека стали жертвами поджога в российском городе
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил замначальника областной полиции Константин Гаврин.
По его словам, строение кто-то специально поджег. В отношении преступника возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники ведомства его ищут.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог», — говорится в сообщении.По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в ночь на 18 октября в деревянном многоквартирном доме во 2-й переулке имени Римского-Корсакова. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
Прибывшие на место расчеты спасли четырех жильцов, троих из них госпитализировали. Еще 17 человек самостоятельно эвакуировались.