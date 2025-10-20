Четыре человека стали жертвами поджога в российском городе

20 октября 2025, 09:18

Четыре человека погибли из-за поджигателя в Новосибирске

Фото: iStock/Kara Capaldo

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил замначальника областной полиции Константин Гаврин.





По его словам, строение кто-то специально поджег. В отношении преступника возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники ведомства его ищут.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог», — говорится в сообщении.