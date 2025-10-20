Российские школьники заразились нововирусом после обеда в столовой
В одной из поселковых школ Бурятии произошла вспышка норовирусной инфекции, из-за которой десятки детей временно перешли на «дистант». Об этом пишет телеграм-канал Mash Babr.
По данным Роспотребнадзора, источником заражения мог стать персонал пищеблока: у двух работников кухни обнаружили норовирус.
После еды детям стало плохо. У них появились симптомы отравления — тошнота, рвота и сильные боли в животе. Через два урока учеников отправили по домам, после чего в столовой и во всей школе провели дезинфекцию.
Всего, предварительно, заболели 39 школьников. Сейчас образовательный процесс идет в онлайн-формате. Сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства произошедшего.
