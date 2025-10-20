Российские школьники заразились нововирусом после обеда в столовой

20 октября 2025, 08:16

Mash: в Бурятии 39 школьников заразились нововирусом после обеда в столовой

Фото: iStock/senkaya

В одной из поселковых школ Бурятии произошла вспышка норовирусной инфекции, из-за которой десятки детей временно перешли на «дистант». Об этом пишет телеграм-канал Mash Babr.