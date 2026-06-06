Четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кузбассе
В Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали несколько человек. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Утром в субботу, 6 июня, в Новокузнецком районе села Бедарево произошел несчастный случай. Во время движения из маломерного судна выпали четыре человека. В результате происшествия погибла одна женщина.
Прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств инцидента и проверяет, насколько строго соблюдалось законодательство о безопасности эксплуатации маломерных судов.
Ранее сообщалось, что в Химках несовершеннолетний выпал из катера во время столкновения с другим судном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: