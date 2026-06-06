Четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кузбассе

06 июня 2026, 13:47

Женщина не выжила после падения в реку из маломерного судна в Кузбассе

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали несколько человек. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.