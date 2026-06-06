06 июня 2026, 11:52

Mash: Два российских туриста отравились известным балийским вином в Индонезии

Фото: iStock/Ajax9

Два российских туриста отравились известным балийским вином в Индонезии: один погиб от метанола, другая впала в кому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.