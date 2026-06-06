Два российских туриста отравились известным балийским вином в Индонезии
Два российских туриста отравились известным балийским вином в Индонезии: один погиб от метанола, другая впала в кому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
31 мая туристка из Сочи прилетела на Бали с молодым человеком. Вечером она попробовала местное вино, купленное в магазине у дороги. Ночью ей стало плохо: начались тошнота, судороги и потеря сознания. В госпитале пострадавшую подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сделали капельницу и ввели противосудорожные и успокоительные препараты.
После проведения томографии головного мозга врачи не обнаружили отклонений, но анализ крови показал повышенную кислотность. Это позволило диагностировать отравление метанолом. Пациентка не была застрахована, и за три дня пребывания в больнице ей начислили долг в размере 425 миллионов рупий (почти 2 миллиона рублей). Девушке необходимо вернуться в Россию, так как балийские медицинские учреждения не могут обеспечить ей надлежащее лечение из-за недостатка оборудования и квалифицированных специалистов.
В прошлом году другой россиянин также оказался в балийской больнице с отравлением тем же вином. Он впал в кому и провёл месяц на ИВЛ. Его состояние было крайне тяжёлым, несколько раз врачи диагностировали «смерть мозга». Однако без проведения ЭЭГ и бронхоскопии подтвердить этот диагноз не представлялось возможным. В связи с этим были вызваны российские специалисты для эвакуации пациента, но его состояние не позволило провести транспортировку, и он скончался. На лечение потратили около восьми миллионов рублей.
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