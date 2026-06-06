06 июня 2026, 10:46

Baza: Ядовитые жуки томкаты оставили ожоги российским туристам во Вьетнаме

Фото: iStock/Motortion

Во Вьетнаме российские туристы пострадали от укусов ядовитых жуков томкатов. Эти насекомые особенно активны на пляжах и в жилых районах курортов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.