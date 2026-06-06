Ядовитые жуки томкаты оставили ожоги российским туристам во Вьетнаме
Во Вьетнаме российские туристы пострадали от укусов ядовитых жуков томкатов. Эти насекомые особенно активны на пляжах и в жилых районах курортов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Одним из вечеров россиянка Ольга лежала в постели с открытым окном, когда на её лоб что-то село. Подумав, что это комар, она прихлопнула насекомое рукой. На следующий день женщина почувствовала сильное жжение на лице, а к вечеру кожа покраснела. Через сутки лицо заметно опухло и покрылось волдырями. У её мужа появились похожие ожоги на руках.
Обратившись за медицинской помощью, Ольга узнала, что случайно придавила ядовитого жука томката, который выделяет токсичную жидкость при повреждении. Врачи предупредили туристов, что эти жуки в настоящее время особенно распространены в районе пляжей Камрани. Они могут проникать даже на верхние этажи, если в квартире включён свет, предпочитают влажные места и часто прячутся в белье, оставленном на балконе.
На текущий момент у пострадавшей сильно опухли веки, лицо зудит и болит при прикосновении. По мнению врачей, полное восстановление может занять от одной до четырёх недель.
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