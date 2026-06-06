Двух рабочих завалило грунтом на стройке в Набережных Челнах
Обвал грунта произошел во время земляных работ в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
На проспекте Яшьлек в Набережных Челнах во время проведения земляных работ произошёл обвал грунта, под которым оказались двое рабочих. Очевидцы помогли спасти одного из них, а второго вытащили из-под завала пожарные ПСЧ-54 совместно с сотрудниками Набережночелнинского поисково-спасательного отряда.
Оба пострадавших доставлены в больницу. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области оказались восемь человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: