Четыре человека, включая двоих детей, погибли при взрыве на АЗС в Грозном

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При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что взрыв прогремел на АЗС в одном из районов чеченской столицы. Взорвавшаяся цистерна отлетела на несколько километров, задев край жилого дома, находящегося неподалёку. После этого на станции вспыхнул крупный пожар.
В результате происшествия по последним данным погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщается, их отбросило взрывной волной. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Также пока не известно, являлись ли они членами одной семьи.
Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда на ней зафиксировали девять нарушений, которые, по всей видимости, не были вовремя исправлены.
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В результате происшествия по последним данным погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщается, их отбросило взрывной волной. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Также пока не известно, являлись ли они членами одной семьи.
Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда на ней зафиксировали девять нарушений, которые, по всей видимости, не были вовремя исправлены.
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Анастасия Чинкова