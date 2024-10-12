В Туле полыхает хлебный завод

Видео: МЧС России
В Туле горит хлебный завод «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Дым виден из разных частей города.
На месте происшествия работают 30 пожарных и восемь единиц техники.
Информация о качестве повреждений и пострадавших уточняется.
Ранее, 9 октября, крупное возгорание произошло на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Жители города жаловались, что даже в отдалённых от эпицентра возгорания местах ощущается едкий запах пластика. Огонь распространился по всей площади здания – на три тысячи квадратных километров.
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На месте происшествия работают 30 пожарных и восемь единиц техники.
Информация о качестве повреждений и пострадавших уточняется.
Ранее, 9 октября, крупное возгорание произошло на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Жители города жаловались, что даже в отдалённых от эпицентра возгорания местах ощущается едкий запах пластика. Огонь распространился по всей площади здания – на три тысячи квадратных километров.
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Анастасия Чинкова