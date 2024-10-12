Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети

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На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.
В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на АЗС.
В оперативных службах отметили, что есть пострадавшие, также повреждения получили несколько автомобилей.
По последним данным на 16:15 мск во время взрыва погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей.
Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда Ростехнадзор обнаружил девять нарушений. В их числе, как сообщает Telegram-канал SHOT, отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Также были зафиксированы неполадки в работе сливоналивных устройств.
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В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на АЗС.
В оперативных службах отметили, что есть пострадавшие, также повреждения получили несколько автомобилей.
По последним данным на 16:15 мск во время взрыва погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей.
Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда Ростехнадзор обнаружил девять нарушений. В их числе, как сообщает Telegram-канал SHOT, отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Также были зафиксированы неполадки в работе сливоналивных устройств.
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Анастасия Чинкова