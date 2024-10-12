Жителей Феодосии возвращаются в дома после пожара на нефтебазе

Бойцы из отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали в Рыльске подозреваемого в хищении оружия и военного снаряжения со склада Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.