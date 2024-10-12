Жителей Феодосии возвращаются в дома после пожара на нефтебазе

Фото: istockphoto/abadonian
В Феодосии большинство жителей, эвакуированных из-за пожара на нефтебазе, вернулись домой. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко 12 октября в Telegram-канале.
По его словам, вечером 11 октября в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек, в основном из микрорайона Северный и улицы Геологической. Ткаченко также отметил, что в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Экстренные службы работают над устранением последствий пожара. Кроме того, сохраняются ограничения на движение транспорта вокруг нефтяного терминала.
Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 7 октября. На утро 8 октября более тысячи человек эвакуировали из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей. Ситуация остается под контролем местных властей и служб безопасности.
Читайте также:
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе
Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии
Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации
«Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей», — написал Ткаченко
Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 7 октября. На утро 8 октября более тысячи человек эвакуировали из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей. Ситуация остается под контролем местных властей и служб безопасности.
Читайте также:
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе
Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии
Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации
Лия Мурадьян