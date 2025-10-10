На Камчатке машина не уступила дорогу «скорой», два фельдшера пострадали в ДТП

10 октября 2025, 00:32

Фото: Telegram-канал «Минздрав Камчатского края» @minzdrav41region

На Камчатке автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с другим транспортным средством, которое не уступило дорогу «скорой». В результате аварии пострадали два фельдшера. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Камчатского края».





Пациентов в момент происшествия в салоне «скорой» не было, только водитель и два фельдшера. Пострадавших медиков доставили в лечебное учреждение для обследования и решения вопроса о госпитализации.



Предварительно, главная причина ДТП — нарушение правил дорожного движения. Машина «скорой» двигалась по дороге с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, однако другой автомобиль не уступил ей дорогу. Он въехал в заднее колесо спецтранспорта, что привело к аварии.



