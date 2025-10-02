«Четыре дня пыток»: Родители замучили малолетнего сына до смерти за кусок хлеба
Прокуратура Днепропетровской области предъявила супругам обвинение в умышленном убийстве их четырёхлетнего сына с особой жестокостью. Подробности сообщает издание «АиФ».
Следствие установило, что в июле 2025 года мужчина и женщина более четырёх дней избивали мальчика руками, ногами и металлической трубой. Поводом послужило непослушание ребёнка и то, что он без разрешения взял хлеб и печенье.
Избиения происходили на глазах у других детей в семье. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле мальчика не менее 12 повреждений головы и больше 10 травм туловища и конечностей. Среди них — вывих плеча и перелом руки. Причиной смерти стал травматический шок.
Обвиняемые находятся под стражей без права залога. Им грозит пожизненное лишение свободы. Также суд рассматривает вопрос о лишении их родительских прав на других детей.
