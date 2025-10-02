«Четыре дня пыток»: Родители замучили малолетнего сына до смерти за кусок хлеба

02 октября 2025, 19:36

На Украине родители убили 4-летнего сына за то, что он взял хлеб и печенье

Фото: Istock/Rafa Jodar

Прокуратура Днепропетровской области предъявила супругам обвинение в умышленном убийстве их четырёхлетнего сына с особой жестокостью. Подробности сообщает издание «АиФ».