В Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов
В Москве на улице Годовикова автомобиль на полной скорости врезался в группу пешеходов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, инцидент произошёл в Останкинском районе. Свидетели сообщают, что сначала два автомобиля столкнулись друг с другом. После этого одно из транспортных средств вынесло на тротуар, где оно и наехало на людей.
В результате аварии пострадали три человека: две девушки и один мужчина. Они оказались в ловушке под колёсами автомобиля. На место происшествия оперативно выехали бригады скорой медицинской помощи, спасатели и сотрудники полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
