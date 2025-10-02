В Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов

02 октября 2025, 17:31

В Москве автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Фото: Istock/Kwangmoozaa

В Москве на улице Годовикова автомобиль на полной скорости врезался в группу пешеходов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.