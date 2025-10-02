Достижения.рф

В Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов

В Москве автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Фото: Istock/Kwangmoozaa

В Москве на улице Годовикова автомобиль на полной скорости врезался в группу пешеходов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительной информации, инцидент произошёл в Останкинском районе. Свидетели сообщают, что сначала два автомобиля столкнулись друг с другом. После этого одно из транспортных средств вынесло на тротуар, где оно и наехало на людей.

В результате аварии пострадали три человека: две девушки и один мужчина. Они оказались в ловушке под колёсами автомобиля. На место происшествия оперативно выехали бригады скорой медицинской помощи, спасатели и сотрудники полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье отлетевшее колесо грузовика мгновенно убило женщину на тротуаре.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0