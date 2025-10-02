«Пей!»: Жестокая мать силой заставила двухлетнюю дочь пить коньяк — видео
В Краснодаре женщина напоила свою двухлетнюю дочь коньяком. Видео, которое зафиксировало этот инцидент, предоставил Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
На кадрах мать насмешливо предлагает маленькому ребёнку алкоголь. Она подносит стопку с коньяком к лицу девочки. Девочка кашляет и морщится от напитка. Жители города активно обсуждают ситуацию и резко осуждают действия матери.
Они требуют, чтобы органы опеки немедленно вмешались. По словам очевидцев, женщина регулярно допускает жестокое обращение с ребёнком. Управление МВД России по городу Краснодару уже начало проверку по факту произошедшего.
