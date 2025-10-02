Достижения.рф

«Пей!»: Жестокая мать силой заставила двухлетнюю дочь пить коньяк — видео

В Краснодаре женщина напоила коньяком двухлетнюю дочь
Фото: Istock/pascal malamas

В Краснодаре женщина напоила свою двухлетнюю дочь коньяком. Видео, которое зафиксировало этот инцидент, предоставил Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



На кадрах мать насмешливо предлагает маленькому ребёнку алкоголь. Она подносит стопку с коньяком к лицу девочки. Девочка кашляет и морщится от напитка. Жители города активно обсуждают ситуацию и резко осуждают действия матери.

Они требуют, чтобы органы опеки немедленно вмешались. По словам очевидцев, женщина регулярно допускает жестокое обращение с ребёнком. Управление МВД России по городу Краснодару уже начало проверку по факту произошедшего.

Напомним об инциденте в Приморье, где осудят мать за гибель пассажира после передачи руля 13-летней дочери.

Ольга Щелокова

