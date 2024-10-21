Четыре мигранта изнасиловали соотечественницу в московском парке

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В парке Москвы четверо узбекских мигрантов изнасиловали свою соотечественницу. Инцидент произошел ночью 20 октября в районе улицы Краснобогатырской.
«Трое из нападавших насиловали жертву, а четвертый сторожил, обеспечивая безопасность для своих сообщников», — сообщает Следственный комитет по Москве.
Все четверых оперативно задержали. Дело расследует Преображенский межрайонный отдел Следственного комитета по Восточному округу Москвы. Преступление квалифицировали по 131 статье УК — изнасилование, совершенное группой лиц.
Следствие планирует обратиться в Преображенский районный суд с просьбой об аресте мигрантов. За групповое изнасилование им грозит до 10 лет колонии.
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Лия Мурадьян