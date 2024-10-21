Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет

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Сотрудники СК РФ направили в суд дело 19-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в том, что он оставил умирать в лесу своего новорожденного сына. Ребёнок был рожден его 15-летней подругой в общественном туалете торгового центра.
По данным регионального СУСК РФ, молодой человек узнал о рождении сына в августе 2023 года. В стремлении скрыть этот факт и избежать родительских обязанностей, он завернул новорожденного в одежду и, проявив особую жестокость, оставил его в безлюдном месте лесополосы.
Дополнительно следствие установило, что обвиняемый также имел половые связи с двумя 15-летними девушками. Одна из них была вовлечена в изготовление и отправку порнографических материалов. Помимо этого, житель Архангельска отправлял ей фотографии сексуального характера.
Во время следствия он находился под стражей и частично признал свою вину. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Отмечается, что обвинения включают в себя убийство малолетнего с особой жестокостью, развратные действия в отношении несовершеннолетних и использование их в целях изготовления порнографических материалов.
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«Желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, обвиняемый завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов», — отмечается в сообщении.
Дополнительно следствие установило, что обвиняемый также имел половые связи с двумя 15-летними девушками. Одна из них была вовлечена в изготовление и отправку порнографических материалов. Помимо этого, житель Архангельска отправлял ей фотографии сексуального характера.
Во время следствия он находился под стражей и частично признал свою вину. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Отмечается, что обвинения включают в себя убийство малолетнего с особой жестокостью, развратные действия в отношении несовершеннолетних и использование их в целях изготовления порнографических материалов.
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Дарья Осипова