В центре Твери голый мужчина избил 16-летнего подростка
В Твери 16-летний подросток попал в больницу после стычки с мужчиной в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно: Тверь».
Неизвестный на улице ударил юношу по лицу, а затем попытался нанести ещё один удар ногой. По словам очевидцев, нападавший при этом был полностью раздет. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.
Полицейские оперативно задержали предполагаемого виновника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы конфликта. Семья подростка уже наняла адвоката и планирует добиваться привлечения фигуранта к ответственности.
До этого в Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил прохожего и угрожал ему ножом. Причиной нападения стал «неправильный взгляд» потерпевшего.
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