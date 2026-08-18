Россиянин пытался сжечь заживо свою спящую жену
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения мужа на 29-летнюю жену. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Ночью 3 июня в квартире на улице Северной в Менделеевске мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил спящую супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её.
Родственники, которые находились в тот момент в доме, незамедлительно потушили пламя. Врачи доставили пострадавшую с ожогами различных частей тела в медицинское учреждение и оказали ей всю необходимую помощь.
Суд рассмотрел ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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