Россиянин пытался сжечь заживо свою спящую жену

18 августа 2026, 16:30

В Татарстане суд арестовал мужчину за поджог спящей супруги

Фото: Istock/Animaflora

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения мужа на 29-летнюю жену. Об этом сообщает СУ СКР по республике.