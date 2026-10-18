Четыре очага смертельной инфекции выявили в российском регионе
В Самарской области выявили четыре очага бешенства животных, в нескольких населенных пунктах ввели карантин. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на указы губернатора Вячеслава Федорищева.
Вирус обнаружили в Прибрежном парке Автозаводского района Тольятти, где неблагополучной признали территорию в радиусе полукилометра. Еще три случая зафиксировали в частных домах на улице Вишневой в поселке Черновском, на улице Парковой в селе Воротнем и на улице Степной в селе Новый Буян.
Вокруг очагов установили карантинные зоны радиусом от двух до трех километров. В них запрещено перемещать животных, а также проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия с их участием. Какие именно животные заболели бешенством, в документах не уточняется. Ограничения снимут не ранее чем через 60 дней после устранения последнего случая и проведения необходимых санитарных мероприятий.
Бешенство передается через укус или слюну, и заразиться можно еще до появления у животного признаков инфекции. При любом подозрении на контакт с больным зверем необходимо срочно проводить вакцинацию.
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