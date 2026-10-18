Четыре очага смертельной инфекции выявили в российском регионе

18 октября 2026, 18:36

Четыре очага бешенства выявили в Самарской области

Фото: iStock/~User7565abab_575

В Самарской области выявили четыре очага бешенства животных, в нескольких населенных пунктах ввели карантин. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на указы губернатора Вячеслава Федорищева.