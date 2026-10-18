Уральские вандалы повредили могилы на кладбище

18 октября 2026, 18:01

В Челябинской области полиция задержала 4 подростков за вандализм на кладбище

Фото: istockphoto/Tatiana Ikoeva

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов установили и задержали четверых подростков, причастных к повреждению могил на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.