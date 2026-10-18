Уральские вандалы повредили могилы на кладбище
В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов установили и задержали четверых подростков, причастных к повреждению могил на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, задержанными оказались трое малолетних местных жителей. Отмечается, что ранее подростки на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли.
Ранее местные СМИ сообщали, что неизвестные повредили около 30 могил на кладбище. В полиции региона тогда подтвердили РИА Новости информацию о повреждении мест захоронения и сообщили о проведении проверки.
По указанному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, пояснили в ГУ МВД.
Читайте также: