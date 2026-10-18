Российская школьница рассказала родителям об изнасиловании на вечеринке
В Пензе вынесли приговор молодым людям за изнасилование школьницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По одной из версий, в декабре 2024 года 14-летняя девочка пришла на вечеринку и уединилась там с 19-летним парнем. Через некоторое время еще один юноша, хозяин квартиры, вызвал ей такси, чтобы отправить домой. Школьница обиделась и пожаловалась родителям, которые обратились в полицию.
Однако, по заявлению самой несовершеннолетней, оба парня ее изнасиловали. При этом хозяин квартиры утверждает, что к девочке не подходил. Мать пострадавшей также обвинила в совращении дочери еще 20-летнего сожителя, которого в тот день на мероприятии не было. Родственники юношей заявили, что семья школьницы требовала три миллиона рублей за прекращение дела, но платить они отказались.
Расследование и судебное разбирательство длились два года. В итоге молодые люди получили от 3,5 до 10 лет лишения свободы. Семья одного из осужденных обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить дело на наличие нарушений и опротестовать решение.
Читайте также: