Российская школьница рассказала родителям об изнасиловании на вечеринке

18 октября 2026, 18:02

В Пензе осудили двоих парней за изнасилование 14-летней школьницы

Фото: iStock/Diy13

В Пензе вынесли приговор молодым людям за изнасилование школьницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.