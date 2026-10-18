Коллекторы начали угрожать москвичке интимными фото

18 октября 2026, 18:17

Коллекторы запугали москвичку сгенерированными интимными фото из-за долгов

Фото: iStock/fizkes

32-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ей начали угрожать сгенерированными интимными фотографиями из-за просрочки по кредитам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.