Коллекторы начали угрожать москвичке интимными фото
32-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ей начали угрожать сгенерированными интимными фотографиями из-за просрочки по кредитам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, этим летом москвичка просрочила платежи по кредитам и задумалась о банкротстве. В октябре на связь с ней вышли люди, представившиеся коллекторами. Они начали ежедневно присылать женщине ее откровенные снимки, созданные с помощью нейросети, и требовать деньги.
После этого пострадавшая обратилась в полицию. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что 35-летнего жителя Калуги будут судить за распространение интимных фотографий бывшей возлюбленной. Мужчина после расставания испытывал неприязнь к девушке. Он распечатал ее откровенные снимки, после чего оставлял их в почтовом ящике и наклеивал на автомобиль потерпевшей.
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