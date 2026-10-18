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Коллекторы начали угрожать москвичке интимными фото

Коллекторы запугали москвичку сгенерированными интимными фото из-за долгов
Фото: iStock/fizkes

32-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ей начали угрожать сгенерированными интимными фотографиями из-за просрочки по кредитам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



По его информации, этим летом москвичка просрочила платежи по кредитам и задумалась о банкротстве. В октябре на связь с ней вышли люди, представившиеся коллекторами. Они начали ежедневно присылать женщине ее откровенные снимки, созданные с помощью нейросети, и требовать деньги.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что 35-летнего жителя Калуги будут судить за распространение интимных фотографий бывшей возлюбленной. Мужчина после расставания испытывал неприязнь к девушке. Он распечатал ее откровенные снимки, после чего оставлял их в почтовом ящике и наклеивал на автомобиль потерпевшей.

Лидия Пономарева

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