Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
Одиннадцатилетний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП. Об этом пишет газета The Sun.
Трагедия произошла в деревне Щепановице недалеко от города Краков. Мальчик попал в аварию, когда возвращался домой из школы. Как только он вышел из автобуса, его сбил проезжавший мимо автомобиль. Ребенка экстренно госпитализировали вертолетом санавиации. На следующий день, 27 ноября, он скончался в больнице.
Юный артист стал известным благодаря роли в военной драме «Белая храбрость», которая вышла на экраны в прошлом году. Режиссер картины Марцин Кошалка выразил соболезнования. Он отметил, что мальчик обладал исключительным талантом, а его будущее в кинематографе было многообещающим.
По данным таблоида, похороны Никодема Марецки пройдут в эту среду, 3 декабря.
