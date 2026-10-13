Четыре питбуля разорвали школьника, его ввели в кому
На Кубани охранник натравил четырех питбулей на школьников. Об этом информирует 93.ru со ссылкой на отца пострадавшего.
10 октября в Курганинске произошел инцидент, связанный с нападением собак на двух несовершеннолетних. Подростки отправились на рыбалку к частному пруду, который местные жители называют Колхозными прудами. За доступ к водоему они заплатили 500 рублей женщине, представившейся владелицей участка.
Однако, как выяснилось, она не предупредила сторожа о присутствии школьников. Увидев подростков, мужчина спустил на них четырех питбулей. Дети услышали лай собак, когда уже начали ловить рыбу, и попытались убежать. Один из мальчиков толкнул своего друга в сторону, чтобы отвлечь животных, а сам принял удар на себя. Второй подросток спрятался в кустах и пытался отпугнуть питбулей криками и свистом.
Собаки догнали мальчика, повалили его на землю и начали кусать. Хозяева не предприняли никаких попыток отогнать животных, это сделали прибывшие на место медики. Подростка, покрытого кровью, подняли из травы, а он в этот момент спросил, жив ли его друг.
В результате нападения у мальчика был практически полностью снят скальп, сильно пострадали затылок, шея и ухо. Лицо почти не получило травм. Также у него обнаружили рваные раны на плече и ногах, одна из костей была обнажена. Подростка срочно доставили в больницу, а затем перевезли в Краснодар, где ему провели длительную операцию на голове.
Затем мальчика ввели в искусственную кому. Врачи сообщили, что мозг, внутренние органы и кости не пострадали, и прогнозируют, что на восстановление потребуется около недели. В дальнейшем ему потребуются дополнительные операции и пластическая хирургия. Семья пострадавшего собирает средства на лечение.
Отец школьника встретился с владелицей участка, но она отказалась обсуждать произошедшее и вернула ему только 500 рублей. Семья обратилась в Следственный комитет и прокуратуру, после чего было возбуждено уголовное дело.
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