13 октября 2026, 15:18

Baza: Россиянин испортил авиарейс из Дубая в Краснодар

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Россиянин испортил авиарейс из Дубая в Краснодар, но всё равно смог добраться до места назначения. Об этом пишет Baza.