Россиянин испортил авиарейс из Дубая в Краснодар, но всё равно смог добраться до места назначения
Россиянин испортил авиарейс из Дубая в Краснодар, но всё равно смог добраться до места назначения. Об этом пишет Baza.
Все произошло во время рейса A43088 авиакомпании «Азимут». На борту появился пьяный мужчина в синей кепке, который начал настойчиво заигрывать с одной из пассажирок. Когда она отказала ему, он пересел на другое место и стал приставать к другой соседке, что привело к её громким возмущениям. В результате девушку пересадили в другое кресло.
Через полчаса россиянину стало плохо. Его беспрестанно рвало, он терял сознание, а экипаж вместе с пассажирами пытались помочь ему прийти в себя. В это же время командир воздушного судна объявил, что воздушное пространство над Тегераном закрыто, и им придётся вернуться в Дубай. По прибытии дебошира сняли с борта сотрудники скорой помощи и полиции, так как он не мог самостоятельно передвигаться.
Остальных пассажиров накормили и разместили в отеле. Ночью их разбудили и снова посадили на тот же рейс. Мужчина, заметно протрезвевший, прибыл на посадку уже в инвалидном кресле. До Краснодара он летел спокойно и никому не доставлял беспокойства.
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